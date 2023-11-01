УМВД прокомментировало аварию с полицейской машиной в центре Рязани

УМВД прокомментировало аварию с полицейской машиной в центре Рязани.

ДТП произошло в среду, 1 ноября, примерно в 21:00, на пересечении улиц Ленина и Свободы.

По предварительной информации, между собой столкнулись Lada Kalina, Mazda и полицейский «УАЗ Патриот».

«Полицейский автомобиль, ехавший на вызов, двигался с включенными специальными звуковыми и проблесковыми сигналами», — отметили в региональном УМВД. Пострадавших нет. Машины получили механические повреждения.

По факту аварии в полиции начали проверку.