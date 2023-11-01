УМВД прокомментировало аварию с полицейской машиной в центре Рязани
УМВД прокомментировало аварию с полицейской машиной в центре Рязани.
ДТП произошло в среду, 1 ноября, примерно в 21:00, на пересечении улиц Ленина и Свободы.
По предварительной информации, между собой столкнулись Lada Kalina, Mazda и полицейский «УАЗ Патриот».
«Полицейский автомобиль, ехавший на вызов, двигался с включенными специальными звуковыми и проблесковыми сигналами», — отметили в региональном УМВД. Пострадавших нет. Машины получили механические повреждения.
По факту аварии в полиции начали проверку.