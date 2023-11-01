Рязанским молодоженам начали выдавать бесплатные сертификаты на консультации и тренинги «Семья 62»

Рязанским молодоженам начали выдавать сертификаты «Семья 62». Об этом сообщает сайт газеты «Рязанские ведомости» со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения региона Наталью Суворову.

«Всем вступающим в брак в ЗАГСе будут выданы сертификаты, которые предусматривают два направления. Первое — это обследования и консультации репродуктолога в перинатальном центре, которые позволят своевременно подготовить супружеские пары к рождению детишек. Второе — тренинги бесконфликтной семейной жизни», — отметила она.

Консультации будут проходить в многофункциональном семейном центре. Информация о том, как на них записаться, а также номера телефонов горячей линии разместят на сертификате.

С 2024 года этот документ будет автоматически загружаться в электронном виде через приложение «Открытый регион 62».