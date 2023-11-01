Рязанские полицейские разыскивают очевидцев двух ДТП

Рязанские полицейские разыскивают очевидцев двух ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Первое ДТП произошло 15 октября, примерно в 19:55, в Рязани, вблизи дома № 75 на Михайловском шоссе. 21-летний житель Рязанского района на автомобиле ВАЗ-21099 сбил 54-летнюю женщину-пешехода. В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП

Второе ДТП произошло 18 октября, примерно в 17:35, в Рязани, вблизи дома 21 по улице Станкозаводской. 57-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил 83-летнего местного жителя. В результате происшествия 83-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, просят обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.