Рязанские полицейские поймали 43-летнего мужчину, похитившего телефон у пенсионерки

В Рязанской области задержали мужчину, который обманом похитил у 62-летней женщины телефон. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию поступил вызов от сотрудников магазина на улице Высоковольтной. Там дебоширил нетрезвый мужчина. Приехав на место, правоохранители задержали 43-летнего мужчину и выяснили, что он разыскивается в связи с хищением телефона.

Ранее он подошел на улице к женщине из поселка Листвянка и попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Его гаджет якобы разрядился. После того, как пенсионерка дала ему смартфон, он убежал с места.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ) и хулиганство (часть 2 статьи 312 УК РФ).

Известно, что ранее его судили за кражу, наркопреступление и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.