Рязанца задержали за хранение крупной партии марихуаны

Сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя села Глебово Рязанского района за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

У оперативников появились основания полагать, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотических средств, а после обнаружили в его доме 316 граммов марихуаны.

Рязанец признался, что заготовил на зиму запас запрещенных веществ в Александро-Невском районе, где раньше жил. Часть он спрятал в сгоревшей постройке, а остальное привез с собой. Полицейские нашли в указанном месте еще 976 граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.