Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
15°
Чтв, 02
11°
Птн, 03
ЦБ USD 93.28 1.26 02/11
ЦБ EUR 98.44 0.51 02/11
Нал. USD 92.86 / 93.7 01/11 18:05
Нал. EUR 97.75 / 99 01/11 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
8 часов назад
455
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
Вчера 16:11
1 165
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
3 820
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
11 916
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанца отправили в колонию за кражу денег с найденной сим-карты

Рязанца отправили в колонию за кражу денег с найденной сим-карты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина убирал снег на площади Ленина в Рязани и нашел сим-карту, которую оставил себе. На балансе оказалось 14 тысяч рублей. До блокировки карты местный житель успел перевести на абонентские номера своих знакомых более 13 тысяч.

С учетом имевшихся у рязанца судимостей, суд приговорил его к 3,3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.