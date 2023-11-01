Рязанца отправили в колонию за кражу денег с найденной сим-карты

Рязанца отправили в колонию за кражу денег с найденной сим-карты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина убирал снег на площади Ленина в Рязани и нашел сим-карту, которую оставил себе. На балансе оказалось 14 тысяч рублей. До блокировки карты местный житель успел перевести на абонентские номера своих знакомых более 13 тысяч.

С учетом имевшихся у рязанца судимостей, суд приговорил его к 3,3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.