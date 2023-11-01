Рязанца осудят за нападение на полицейского при исполнении

Рязанца осудят за нападение на полицейского при исполнении. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что утром 18 октября 2022 года сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Не желая выполнять законные требования правоохранителей обвиняемый попытался скрыться на автомобиле и наехал на сотрудника полиции. Затем при задержании причинил вред его здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направили в суд.