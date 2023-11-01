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Региональную сеть «Росгосстраха» возглавила Ирина Назарова

Департамент регионального развития «Росгосстраха», куда входит вся филиальная сеть компании, кроме Московского региона, возглавила Ирина Назарова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ирина работает в «Росгосстрахе» с ноября 2019 года. С января по октябрь 2023 года она исполняла обязанности руководителя Блока регионального бизнеса.

Ирина Назарова родилась в Иркутской области в 1976 году. В 1998 году окончила факультет производственного менеджмента Государственного Университета Управления (ГАУ имени Орджоникидзе) в Москве. До прихода в «Росгосстрах» работала в командах группы компаний «Лукойл» и ОАО «Капитал Страхование» (входило в группу «Росгосстрах» до 2018 года), руководила крупными проектами в производственных компаниях c разветвленной филиальной сетью.

«ДНК „Росгосстраха“ — это крупнейший агентский корпус, свыше 25 тысяч агентов которого работают за пределами столицы и Московской области, открывая доступ к страховой защите миллионам россиян в разных уголках нашей страны. Региональный бизнес обеспечивает компании 2/3 сборов, поэтому роль руководителя данного направления сложно переоценить. Ирина Назарова уже более 4 лет с нами в команде и последний год плотно работала с региональной сетью. Фактически выполняя все теперь официально возложенные на нее обязанности, она зарекомендовала себя как талантливый, ответственный и дипломатичный руководитель. Ее ключевые задачи не меняются — это повышение эффективности текущей деятельности филиалов, восстановление доли рынка „Росгосстраха“ в регионах, в которых мы в течение последних 2-3 лет присутствовали ограниченно, укрепление директорского корпуса и поддержка непрерывной коммуникации регионов со всеми функциональными подразделениями компании», — прокомментировал назначение Максим Шепелев, Генеральный директор СК «Росгосстрах».