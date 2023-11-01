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Работники РНПК приняли участие в подготовке города к зиме

С понедельника, 30 октября, работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приступили к работам по подготовке города к зиме в рамках общегородского осеннего месячника. В уборке участвуют до 25 работников, задействуется до 5 единиц заводской спецтехники: трактор-щетка, поливочно-моечная машина, два погрузчика и самосвал. В ходе работ нефтяники подметают пешеходную и автотранспортную части улицы, чистят бордюры, собирают опавшую листву и бытовой мусор. Уборка продлится до конца недели.

На городскую свалку ежедневно вывозится до 20 тонн мусора.

Нефтезавод реализует комплекс мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду. В том числе, проекты по реконструкции и модернизации собственного производства, экологические акции, участие в общегородских субботниках, поддержка экологических экспедиций школьников, помощь Окскому заповеднику.

В течение 2023 года работники РНПК неоднократно принимали участие в работах по уборке улиц города, покосу травы, посадке новых и обрезке старых деревьев или по запросу выделяли спецтехнику.