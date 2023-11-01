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Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию. Об этом сообщило РИА Новости.

«Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», — заявил глава государства.

Он добавил, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии почти исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажами на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.