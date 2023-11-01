Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил с депутатским контролем Шиловскую среднюю школу № 1

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил с депутатским контролем Шиловскую среднюю школу № 1. К началу учебного года образовательное учреждение капитально отремонтировано по программе «Модернизация школьных систем образования», государственной программе «Развитие образования» и проекту партии «Единая Россия» «Новая школа».

Общая стоимость работ — почти 65 млн рублей, средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. В настоящее время дети обучаются в комфортных условиях.

Глава регионального парламента с руководством и родительским комитетом обсудил перспективы благоустройства территории школы в 2024 году.

«Идей очень много — уложить асфальт, облагородить прилегающий участок, устроить спортивную площадку, например, для занятий мини-футболом, тем более ребята показывают успехи в этом виде спорта. Будем готовить проект для участия в программе поддержки местных инициатив», — заявил Фомин.

Он поблагодарил коллектив школы, родителей за активное участие в ремонтных работах, неравнодушное отношение к образовательному процессу.