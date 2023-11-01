Правительство на полгода запретило вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов

Правительство на полгода запретило вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщили в кабмине.

С 1 ноября Правительство РФ вводит на полгода временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов для повышения загрузки отечественных аффинажных предприятий и увеличения налоговых поступлений, говорится в сообщении кабмина.

«В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов… Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно», — сказано в сообщении.