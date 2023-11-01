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На шести улицах Рязани 2 и 3 ноября будут отключать электричество

На шести улицах Рязани 2 и 3 ноября будут отключать электричество. Об этом сообщила городская администрация.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • улица Гайдара, дома №№ 1—8, 10—33, 35—64;
  • улица Мусорского, дома №№ 1—30, д. с 33—47, 49—65;
  • улица Корнилова, дома №№ 1—18, 20—23, 25, 27—64;
  • улица Ушакова, дома №№ 1—32, 32а, 34—64;
  • улица Нахимова, дома №№ 2—28, 34—64,
  • улица Щорса.

Причина отключений — капремонт систем наружного освещения. Им займутся сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».