Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли более 1000 человек

За сутки ВСУ потеряли более 1000 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.

На купянском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Синьковки, уничтожили склады боеприпасов в районе Волчанска и Огурцова. На краснолиманском направлении солдаты отразили две атаки. Общие потери ВСУ на двух направлениях — до 445 человек.

На донецком направлении ВСУ потеряли три танка, в том числе Leopard. Уничтожили до 245 украинских солдат. Украинские потери на южно-донецком направлении — более 190 человек.

Потери ВСУ на запорожском и херсонском направлениях — до 160 человек.

Также за сутки российские военные сбили два украинских Су-27, перехватили восемь снарядов HIMARS и системы «Ураган».