Минцифры: в России появятся кибервойска
Министр цифрового развития России Максут Шадаев поддержал идею создать в стране кибервойска, которые будут заниматься цифровой безопасностью. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, будущий закон должен не освобождать IТ-специалистов от срочной службы.
«По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки», — заявил Шадаев.
При этом он отметил, что кибервойска могут стать частью Минобороны.