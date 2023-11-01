Минцифры: в России появятся кибервойска

Министр цифрового развития России Максут Шадаев поддержал идею создать в стране кибервойска, которые будут заниматься цифровой безопасностью. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, будущий закон должен не освобождать IТ-специалистов от срочной службы.

«По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки», — заявил Шадаев.

При этом он отметил, что кибервойска могут стать частью Минобороны.