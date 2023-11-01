Малков поддержал рязанских финалистов Международной премии «Мы вместе»

Два проекта от Рязанской области вошли в число финалистов Международной премии #Мывместе , сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Первый проект «Студенческая выездная бригада РязГМУ «Вакцина здоровья» разработал Георгий Володичев. По нему, студенты провели выездные приемы в районах, учили открыто говорить о проблемах со здоровьем и помогли преодолеть страх перед врачами.

«Мечта стать врачом зародилась во мне еще в начальной школе. Я просто не видел себя в иных областях. Со временем эта мечта укоренилась в сознании. Однако, мне кажется, что мало просто мечтать. Нужно ставить перед собой цели и добиваться их», — рассказывает Георгий.

Второй проект «Под покровом Александра Невского» создал 18-летний Денис Севрюков. По его задумке последние два года активисты следили за территорией храма Александра Невского в селе Новая Пустынь. Ребята косили траву, убирались на могилах служителей церкви и ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры не только навели порядок на территории храма, но и организовали мастер-классы по изготовлению лавочек, провели театрализованные представления.

«Территория выглядела не эстетично, нужно было что-то делать. Мы опросили прихожан храма и молодых жителей села. Все они хотят, чтобы при храме появилось комфортное пространство», — отмечает Денис.