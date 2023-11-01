Госдума приняла в первом чтении закон о реализации алкоголя на летних верандах кафе

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому разрешается продажа алкоголя на летних верандах ресторанов и кафе. Об этом сообщает сайт учреждения.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас не предусмотрена возможность реализации спиртных напитков на территории «летников». При этом указанные объекты, которые представляют собой веранды, помосты, «дворики» и прочее, являются неотъемлемой частью общепита.

Принятие закона позволит создать стабильные и понятные условия для продажи алкогольной продукции на летних террасах.