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Глава рязоблдумы Аркадий Фомин встретился с участниками СВО

Глава рязоблдумы Аркадий Фомин встретился с участниками СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин обсудил вопросы адаптации к мирной жизни военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Встреча с шиловцами-участниками специальной военной операции состоялась во вторник, 31 октября. На ней также присутствовали руководитель рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева, представители администрации Шиловского района, сотрудники социальной службы.

Отмечается, что в настоящее время в Рязанской области ведется работа по внедрению Единого стандарта мер поддержки участников СВО. Социальные службы ориентированы на комплексное сопровождение участников СВО и членов их семей. Работают многофункциональные семейные центры, где в режиме «одного окна» можно получить помощь по всем социальным сервисам. Кроме того, у каждой семьи участников СВО есть куратор, оказывающий поддержку в решении возникающих вопросов и получении положенных льгот.

Обращаясь к шиловцам, вернувшимся из зоны специальной военной операции, председатель рязоблдумы подчеркнул, что людям, принявшим для себя решение защищать свою Родину, будет обеспечена всесторонняя поддержка.

«Нам очень важно, чтобы бойцы, которые вернулись, нашли себя здесь, адаптировались и жили нормальной мирной жизнью. Это наша общая задача. Мы этим занимаемся на системной основе. Нет ни одной семьи, которая осталась бы вне зоны нашего внимания. Сделаем все, чтобы семьи участников СВО чувствовали внимание и заботу общества и государства», — сказал Аркадий Фомин.

Военнослужащие задали интересующие их вопросы. Один из них касался предоставления возможности бесплатно заниматься бойцам и их близким на базе районного физкультурно-оздоровительного комплекса. Решение было найдено.