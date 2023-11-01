Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Шебекино. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

Часть снарядов легла на территорию промышленного предприятия.

По предварительной информации, есть пострадавший. В момент обстрела, уточняет Гладков, мужчина был на парковке предприятия рядом с автомобилем. У пострадавшего — осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Его доставляют в горбольницу № 2 Белгорода. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. По словам губернатора, мужчине оказывают медицинскую помощь.

«Повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из корпусов предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается», — написал Гладков.

По данным Telegram-канала Mash, пострадавших двое — мужчина и женщина.

Фото — Mash