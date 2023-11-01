«Фабрика офисных процессов» прошла сертификацию ФЦК

В министерстве экономического развития Рязанской области Региональному 31 октября центру компетенций Агентства развития бизнеса вручили сертификат, удостоверяющий, что учебно-тренировочная «Фабрика офисных процессов» с процессом «Закупочная деятельность» прошла сертификацию и соответствует методическим рекомендациям Федерального центра компетенций. Документ вручил глава рязанского минэкономразвития Андрей Ворфоломеев. Об этом сообщила пресс-служба АРБ.

Директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов отметил, что специалисты Регионального центра компетенций оказывают практическую и методическую помощь предприятиям региона, обучают персонал системному планированию производственных процессов с целью улучшения производительности труда. В этом помогают тренинги для сотрудников компаний на «Фабрике процессов». Эта технологическая площадка, где в режиме реальных задач сотрудники предприятий учатся устранять потери, внедрять улучшения и экономить время и другие ресурсы.

«Наша новая офисная фабрика процессов — 25-я сертифицированная фабрика на территории РФ. Сертифицировать „фабрику“ — это сложный процесс, на все этапы нам понадобился почти год. Сегодня мы с гордостью говорим, что получили не просто одобрение, а документальное подтверждение высокой компетенции наших экспертов и качественную подготовку самой площадки», — рассказал Александр Уланов.

На сегодняшний день тренинг на «Фабрике процессов» прошли почти две тысячи сотрудников промышленных предприятий. Теперь здесь будут проходить обучение еще и офисные сотрудники, что даст возможность сотрудникам организаций соцсферы, управленческим кадрам при помощи тренеров РЦК улучшить эффективность своей работы.

«Фабрика офисных процессов — логичное расширение функционала Регионального центра компетенций. В каждой компании, организации есть офисные процессы, от эффективности которых зависят результаты работы Конечным итогом обучения инструментам бережливого производства является повышение производительности труда, а значит, и прибыль, и экономическая устойчивость предприятий. Поздравляю сотрудников РЦК с новым этапом деятельности и новыми возможностями по обучению бережливому производству», — подчеркнул министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.

Отмечается, что обучение на учебной площадке проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда».