Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с мефедроном

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с мефедроном. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, один из лучших российских защитников 2000-х, член национальной команды на чемпионате Европы 2004 года попался с наркотиками в ночь на 29 октября. 42-летнего спортсмена остановили полицейские для личного досмотра и нашли пакет с неизвестным порошком. Позже оказалось, что это 500 граммов мефедрона.

Бугаева арестовали на 7 суток. В отделении он признался, что успел разложить несколько закладок возле студенческого общежития. Экс-футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Бугаев был звездой «Торпедо», играл за «Локомотив» и «Краснодар». С последним расторг контракт в 2010 году и завершил профессиональную карьеру. Тогда ему было 29 лет.

Отмечается, что после ухода из футбола у спортсмена начались проблемы с алкоголем, какое-то время он собирал макулатуру и занимался грузоперевозками.