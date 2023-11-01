Bild: техника НАТО не может преодолеть линию обороны ВС России

Российские военные продолжают укреплять линию обороны по всей протяженности с помощью «зубов дракона», которые являются для ВСУ колоссальной проблемой. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание Bild.

«Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих „зубов дракона“, их невозможно сосчитать», — говорится в материале.

Отмечается, что подобные фортификационные сооружения не может преодолеть никакая западная техника. Это и стало причиной провального контрнаступления ВСУ.