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29-летнему жителю Рязанского района требуется пересадка костного мозга

В феврале 2023 года 29-летнему Валерию Николаеву из села Дубровичи Рязанского района поставили диагноз острый миелоидный лейкоз. Теперь ему требуется операция, пишет Vidsboku.

Валерию необходимо провести обследование и пересадку костного мозга от донора. Стоит это 432 тысячи рублей. Денег таких у семьи молодого человека нет. Он из простой семьи. Отец работает на заводе, а мама в детском саду.

«Оказалось, что это не входит в квоту на лечение. 432 тысячи рублей для нас — огромные средства. У нашей семьи нет возможности собрать такие деньги. А еще придется оплачивать проезд и проживание в Петербурге», — говорит мама Валерия Ольга Николаевна.

Сделать пожертвование на пересадку костного мозга Валерию Николаеву можно на сайте благотворительного фонда помощи онкологическим больным «Ради жизни».