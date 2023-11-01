Новости Рязани за 1 ноября 2023 год

«Вид сбоку»: в Недостоеве убили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району

В Недостоеве убили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом сообщил портал «Вид сбоку». Инцидент произошел в среду, 1 ноября. Калужского застрелили несколькими выстрелами в голову около магазина «Магнит.косметик».

Путин прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам прокомментировал запрет ввоза товаров в Россию. Об этом сообщило РИА Новости. «Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», — заявил глава государства. Он добавил, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии почти исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажами на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

УМВД прокомментировало аварию с полицейской машиной в центре Рязани

УМВД прокомментировало аварию с полицейской машиной в центре Рязани. ДТП произошло в среду, 1 ноября, примерно в 21:00, на пересечении улиц Ленина и Свободы. По предварительной информации, между собой столкнулись Lada Kalina, Mazda и полицейский «УАЗ Патриот». «Полицейский автомобиль, ехавший на вызов, двигался с включенными специальными звуковыми и проблесковыми сигналами», — отметили в региональном УМВД. Пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. По факту аварии в полиции начали проверку.

Хинштейн опроверг информацию о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опроверг сообщения о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии. Об этом депутат рассказал в Telegram-канале. «Я неоднократно уже комментировал подробные слухи. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи», — написал Хинштейн. Он отметил, что бывшие служащие ЧВК смогут заключать контракты как добровольцы в индивидуальном порядке, а «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению. Ранее сообщалось, что в состав группы «Вагнера» вновь объявили набор.

В центре Рязани в ДТП попал полицейский автомобиль

В Рязани в ДТП попал полицейский автомобиль. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели. Авария произошла вечером в среду, 1 ноября, на пересечении улиц Ленина и Свободы. На кадрах видно, что легковой автомобиль получил механические повреждения. Информации о пострадавших нет.

Умер российский музыкант Сергей Высоцкий

Умер российский музыкант Сергей Высоцкий. Об этом сообщил портал 1Rnd. Высоцкого не стало в среду, 1 ноября. По информации друзей продюсера, ему «внезапно стало плохо в больнице». Шоумена поместили в реанимацию, однако спасти его не смогли. Сергей Высоцкий начинал карьеру в 1991 году как музыкант и вокалист. Как шоумен он гастролировал по России и за ее пределами. Точная причина смерти Высоцкого не обозначена. Ему было 53 года.

Жители деревни Канищево пожаловались на слив бензина в местный ручей, впадающий в Оку

Жители деревни Канищево пожаловались на слив бензина в местный ручей, впадающий в Оку. Соответствующие фотографии разместили очевидцы в telegram-канале «Рязань». "Сегодня проходили в деревне Канищево по улице Школьной и увидели рыжее болото, очень сильно пахло бензином. Этот ручей пойдет в канал и соединится с Окой", — отмечает автор поста.

В Донецке девушка погибла при обстреле ВСУ

В Донецке девушка погибла при обстреле ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина. Инцидент произошел на улице Ленкоранской. Девушка 2001 года рождения попала под обстрел в автомобиле и погибла.

Bild: техника НАТО не может преодолеть линию обороны ВС России

Российские военные продолжают укреплять линию обороны по всей протяженности с помощью «зубов дракона», которые являются для ВСУ колоссальной проблемой. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание Bild. «Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих „зубов дракона“, их невозможно сосчитать», — говорится в материале. Отмечается, что подобные фортификационные сооружения не может преодолеть никакая западная техника. Это и стало причиной провального контрнаступления ВСУ.

В Тверской области при падении из окна пострадала девочка

В Тверской области при падении из окна пострадала девочка. Об этом сообщил портал tver.aif.ru со ссылкой на источник. Инцидент произошел в Конакове в среду, 1 ноября. Изначально местные жители рассказали, что у подъезда одного из домов нашли труп. На место ЧП приезжали сотрудники МЧС, бригада «скорой» и полиция. Некоторые рассказывали о вертолете санавиации. По предварительной информации, данные о том, что ребенок погиб, не подтвердились. Девочка осталась жива. Ее госпитализировали сперва в Конаковскую ЦРБ, после ее на вертолете перевезли в Тверь.

В Донецке мирный житель подорвался на противопехотной мине

Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра административного центра ДНР Алексея Кулемзина. «В результате подрыва в микрорайоне Текстильщик получил ранение мужчина 1989 года рождения», — написал он.

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Шебекино. Об этом политик сообщил в Telegram-канале. Часть снарядов легла на территорию промышленного предприятия. По предварительной информации, есть пострадавший. В момент обстрела, уточняет Гладков, мужчина был на парковке предприятия рядом с автомобилем. У пострадавшего — осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Его доставляют в горбольницу № 2 Белгорода. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. По словам губернатора, мужчине оказывают медицинскую помощь. «Повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из корпусов предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается», — написал Гладков. По данным Telegram-канала Mash, пострадавших двое — мужчина и женщина. Фото — Mash

В Рыбновском районе произошло второе за день ДТП с фурой

В Рыбновском районе произошло второе за день ДТП с фурой. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте». На кадрах видно, что «Lada Niva» столкнулась с грузовиком и съехала с дороги. Машина получила серьезные механические повреждения. По данным регионального УМВД, пострадавших нет. Подробности устанавливаются. Видео можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/video-76226833_456249292 Напомним, в среду, 1 ноября, на въезде в Рязань из-за ДТП образовалась пробка. Авария случилась в Рыбновском районе.

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