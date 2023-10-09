Жириновский: к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликтов на Ближнем Востоке

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в 2019 году, что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на программу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», — сказал политик.

Напомним, что Жириновский в 2021 году предсказал масштабные военные действия на Украине. Политик заявил, что они начнутся 22 февраля 2022 года в четыре утра.