Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
Втр, 10
Срд, 11
ЦБ USD 101.36 0.87 10/10
ЦБ EUR 107.03 1.02 10/10
Нал. USD 99.2 / 101.3 09/10 18:15
Нал. EUR 105.05 / 106 09/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
5 339
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
3 655
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
7 723
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
8 047
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области за неделю снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

Со 2 по 8 октября 2023 года управление Роспотребнадзора по Рязанской области зарегистрировало 7193 случая. Это на 9,4% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись аденовирусы, риновирусы и COVID-19.

Отмечается, для избежания возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику. Надежной защитой от заболевания гриппом и коронавирусом считается вакцинация.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.