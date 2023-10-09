В Рязанской области за неделю снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

Со 2 по 8 октября 2023 года управление Роспотребнадзора по Рязанской области зарегистрировало 7193 случая. Это на 9,4% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись аденовирусы, риновирусы и COVID-19.

Отмечается, для избежания возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику. Надежной защитой от заболевания гриппом и коронавирусом считается вакцинация.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.