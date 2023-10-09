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Рязанский приборный завод представил офтальмологическое оборудование на форуме «Биотехмед 2023»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в работе форума «Биотехмед 2023» в г. Сочи и представил офтальмологическое оборудование diathera.

В составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ» экспонировались образцы медицинской продукции предприятия: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и аппарат магнитотерапевтический АМТО-02.

«На форуме мы продемонстрировали наши изделия, которые широко используют не только российские, но и врачи-офтальмологи ближнего зарубежья, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Если с помощью тонометра для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 на ранней стадии диагностируют опасное заболевание, глаукому, то применение аппарата АМТО-02 позволяет лечить широкий спектр глазных заболеваний. В том числе близорукость, дальнозоркость, астенопию».

Cпециально подобранное для офтальмологии магнитное поле щадяще воздействует на глазное яблоко и прилегающие зоны головы, что улучшает кровообращение.

VIII ежегодный форум «Биотехмед» — одно из ключевых событий фармацевтической и медицинской отрасли. На мероприятии обсуждались актуальные потребности здравоохранения, технологический суверенитет и план реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года («Фарма-2030»). Организаторы мероприятия — Минпромторг России, Минздрав России, а также администрация Краснодарского края.