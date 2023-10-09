Рязанская область заняла 41 место по уровню материального благополучия населения. Об этом
По итогам исследований, Рязанская области набрала около 37 баллов из 100 и заняла 41 место в рейтинге.
Лидерами рейтинга благосостояния российских регионов по итогам 2022 года стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На последних строчках — Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года.