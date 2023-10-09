Рязанская область заняла 41 место по уровню материального благополучия населения

Рязанская область заняла 41 место по уровню материального благополучия населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам исследований, Рязанская области набрала около 37 баллов из 100 и заняла 41 место в рейтинге.

Лидерами рейтинга благосостояния российских регионов по итогам 2022 года стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На последних строчках — Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года.