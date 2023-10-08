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В Москве скончался участник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин
Ему было 36 лет.

В Москве скончался клавишник Владимир Капырин из группы «Руки Вверх». Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в четверг, 5 октября, отец музыканта Дмитрий приехал в квартиру сына на Ельнинской улице в Москве и нашел его без сознания. Мужчина попытался привести его в чувство, но безуспешно.

«По словам отца, умерший злоупотреблял алкоголем», — рассказал источник издания.

Справка:

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года в семье композитора и пианистки. Музыкальную карьеру он начинал, играя в группах «Харизма», Jazzmobile Алины Ростоцкой и в квартете народного артиста РФ Алексея Кузнецова. Кроме того, он гастролировал с группой «Руки Вверх».

Фото с личной страницы Владимира Капырина «ВКонтакте»