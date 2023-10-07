Лукашенко заявил, что Зеленский «ведет себя абсолютно правильно»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский «ведет себя абсолютно правильно», выпрашивая помощь у Запада. Видео с цитатой Лукашенко опубликовал «Пул Первого».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский «ведет себя абсолютно правильно», выпрашивая помощь у Запада. Видео с цитатой Лукашенко опубликовал «Пул Первого».

«Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: „Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?“ Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была. Это глубинная вещь. Он понимает, что его кинули», — считает Лукашенко.

По его словам, США распределили роли еще до начала конфликта на Украине. Лукашенко добавил, что Зеленский «воюет до последнего украинца», а на Западе не дают обещанное или передают «старье» для утилизации.

Ранее конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Также 30 сентября истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.