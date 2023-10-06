Совет Госдумы обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Совет Госдумы обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале.

Политик сказал, что ранее этот вопрос поднял во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин.

«Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — написал Володин. Он отметил, что, по словам Путина, в России успешно испытали крылатую ракету глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и закончили работу над сверхтяжелой ракетой «Сармат».

«На ближайшем заседании Совета Государственной думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — подчеркнул Володин.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м.