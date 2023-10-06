Новости Рязани за 6 октября 2023 год

В Дягилеве дерево рухнуло на дорогу

В Дягилеве дерево рухнуло на дорогу. Соответствующие фотографии очевидцы разместили в группе «Дягилево ВКонтакте». На кадрах видно, как большое дерево упало на асфальтированную дорогу и полностью ее перекрыло. Информация о пострадавших не поступала.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Ночью и утром 7 октября на территории Рязанской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 17 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Спасатели призывают соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. Если Вы стали участником или свидетелем ЧП, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

В Ульяновске в ДТП с такси пострадали шесть человек

Врачи госпитализировали шестерых человек после ДТП с маршрутным такси в Ульяновске. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Как отмечается в telegram-канале областной прокуратуры, авария произошла на улице Урицкого. Проводится проверка.

Минэнерго России: следующий этап — снятие запрета на экспорт бензина

Минэнерго России не исключает дальнейшего снятия запрета на экспорт бензина, но это будет уже следующий этап мер кабмина. Об этом заявил ТАСС министр энергетики Николай Шульгинов. «Мы должны действовать по обстановке», — добавил он, выразив мнение, что подписанное председателем правительства постановление поспособствует стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Le Figaro: Европа не знает, где взять деньги для Украины

Счетная палата Евросоюза обеспокоена, поскольку не знает, где найти деньги для продолжения помощи Украине. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на газету Le Figaro. «Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет, это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине», — пишет издание. Газета обращает внимание и на сложное экономическое положение стран ЕС, которые пообещали Киеву многомиллиардные кредиты.

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

В пятницу, 6 октября, примерно в 19:00, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечает ведомство. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Россия вводит для граждан Украины, прибывающих из других стран, особый порядок въезда

Россия вводит для граждан Украины, прибывающих из других стран, особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства России. Об этом пишет ТАСС. Согласно документу, с полуночи 16 октября такие люди смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево. Отмечается, что это временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложившихся геополитических условиях.

Рязанские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Рязанские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщает «Рязаньэнерго». По прогнозам Гидрометцентра, 6-8 октября на территории региона ожидается ухудшение погоды: ливень, ветер до 17 м/с, понижение температуры с колебаниями в районе нуля градусов, возможен снег. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 109 бригад, 347 специалистов и 180 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты, для которых подготовлены 69 резервных источников электроснабжения. Работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с подразделениями МЧС. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Напоминаем, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в МЧС.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. На сцене МКЦ покажут балет Carmen итальянского театра «Balletto di Milano», спектакль «Авантюристка, или как найти мужа» и иллюзионное Shaman-шоу от артистов цирка на Цветном бульваре. VMESTE BAR приглашает рязанцев и гостей города на электронную ночь от SKY TOP RESIDENCY. На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет завершающий этап летнего кубка России по биатлону «Мастерс», а в Рыбном состоится областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 128-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Появились подробности ДТП с грузовиком в Сасовском районе

В пятницу, 6 октября, примерно в 13:00, в Сасовском районе, на 8-ом километре автодороги «Алешино-Ямбирно», столкнулись «Лада Калина» и «Камаз» с прицепом. В результате происшествия водитель отечественного автомобиля, а также три его пассажира, в том числе восьмилетний ребенок, получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

В Псковской области родители пропавшего ребенка нанесли девять ножевых ранений сотруднице отдела ПДН

В Псковской области родители пропавшего ребенка накинусь с вилами и ножом на сотрудницу отдела ПДН. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия». Все произошло в деревне Пустошкинского района. Местные жители пожаловались на неблагополучную семью, что их 10-летний сын пропал. Сотрудница ПДН, двое представителей соцзащиты и полицейский приехали на поиски, но нашли родителей не в доме, а в лесной землянке. Ребенка рядом не оказалось, а получить объяснения о судьбе мальчика не удалось. Когда отец с матерью в сопровождении комиссии пришли в дом, мужчина схватил вилы, а женщина — нож. Вместе они набросились на сотрудников и нанесли серьезные ранения 42-летней женщине. Затем преступники скрылись в лесу. Пострадавшую доставили в реанимацию. Она получила девять ножевых ранений головы, шеи и рук. Что стало с ребенком до сих пор неизвестно.

В Рязани управляющие компании смогут следить за должниками через личный кабинет

В Рязани управляющие компании могут следить за должниками через личный кабинет. Об этом сообщает РГМЭК в официальной группе «ВКонтакте» Отмечается, что с помощью интеллектуальной системы учета можно дистанционно приостановить подачу электроэнергии за неуплату. Поле этого «отключенные» граждане обращаются в управляющую компанию с жалобами на отсутствие электроэнергии в квартире и вызывают электрика. Случаются и факты самовольного подключения квартир. Теперь информация о должниках будет передаваться в УК. Это поможет избежать лишних вызовов специалистов и даст возможность контролировать ситуацию с задолженностями.

В центре Рязани полицейские патрулируют улицы с собаками

В центре Рязани полицейские патрулируют улицы с собаками. Соответствующие фотографии очевидцы прислали в редакцию РЗН.Инфо. На кадрах видно, что улицу Почтовую и площадь Ленина сотрудники полиции обходят вместе со служебными собаками. Официальная информация уточняется.

В ДТП в Сасовском районе пострадали четыре человека