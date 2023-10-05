В РГСУ начали тестировать систему социального рейтинга «Мы»

В РГСУ начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». Об этом сообщил портал « Афиша Daily ».

Первыми пользователями тестовой версии системы стали студенты. При регистрации они заполняли анкету, в которой отвечали на вопросы об образовании, наличии детей, источниках дохода, льготах, судимости, кредитной истории, наличии аккаунтов в соцсетях, знании языков и другие.

Как рассказывает СМИ, изначально проект системы «Мы» вуз представил в 2022 году. Согласно опубликованному докладу, итоговые данные представят в форме двухкомпонентного скоринг-кода, определяющего социальный статус человека и его социальный уровень.

«Например 47-29. Социальный статус — отражение своего рода заслуг человека, а социальный уровень — оцифровка как бы его перспектив», — отмечено в докладе.

Этот код должен быть добавлен к персональным данным граждан вроде СНИЛС, ИНН, паспорта и номера телефона.