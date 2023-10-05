В Госдуме предложили ввести рейтинговую систему оценки общепита

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову, в котором предлагает ввести рейтинговую систему оценки заведений общественного питания. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что парламентарий поддерживает идею министерства внедрить систему «звезд» для оценки предприятий и учреждений по итогам проверки контролирующих органов.

«Учитывая уже начатую Роспотребнадзором работу, а также участившиеся сообщения в СМИ о случаях отравления в общепите в ряде регионов, предлагаю провести эксперимент по выставлению оценок заведениям после проверок», — отметил он.

В эксперименте депутат предлагает использовать двухуровневую систему.

«Можно было бы предоставлять зеленую и желтую эмблемы для обозначения качества готовой еды», — добавил вице-спикер Госдумы.