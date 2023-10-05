Малков принял участие в мероприятиях сельхозвыставки «Золотая осень-2023»

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в мероприятиях сельхозвыставки «Золотая осень-2023». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Малков возглавил областную делегацию. В ее составе — заместитель губернатора Александр Шаститко, глава Минсельхоза Дмитрий Филиппов, руководители профильных министерств, ведомств, аграрных предприятий, РГАТУ имени Костычева, Корпорации развития Рязанской области.

Достижения и продукцию Рязанской области презентовали в основном павильоне выставки. 34 пищевых и перерабатывающих предприятия региона представили различные виды продукции, в том числе фирменный рязанский леденец. В отдельном павильоне «Животноводство и племенное дело» ООО «Авангард», ООО «АПК «Русь» и ВНИИ Коневодства Рыбновского района, компания «ОКА МОЛОКО» представили продуктивные породы крупного рогатого скота и лошадей, а также научные разработки в коневодстве. Кроме того, АО «Рязаньрыбпром» в составе ассоциации Росрыбхоза презентовал карпа парской породы — его разводят в хозяйствах Рязанской области.

Павел Малков во время посещения выставки «Золотая осень» отметил, что АПК региона демонстрирует большие успехи, а 2022 год был рекордным по многим направлениям. Отмечается, что в 2023 году, несмотря на все сложности и погодные условия, собрано 2,8 млн тонн зерна. Продолжается уверенный рост по всем направлениям, реализуется большое количество инвестиционных проектов. «Нам есть что показать, предприятия Рязанской области очень широко представлены в самых разных павильонах выставки. «Золотая осень» дает возможность не только показать нашу продукцию, наладить дополнительные деловые контакты, обсудить актуальные вопросы. Это площадка для обмена опытом, лучшими практиками, перспективными идеями, новыми технологиями. Сельское хозяйство, АПК в целом — это сегодня сфера серьезных инноваций. Поэтому на выставке большое внимание уделяем изучению всего нового, что представлено и что можно успешно реализовать на территории Рязанской области», — сказал губернатор.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2023» — главный аграрный форум страны. Ее ежегодно организует Министерство сельского хозяйства РФ при поддержке правительства Москвы.

Члены делегации региона участвовали в пленарном заседании форума и ряде других дискуссий.