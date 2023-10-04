Жителя Сараев осудят за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Жителя Сараев осудят за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, в марте этого года в Сапожке житель Сараев попытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Мужчина предложил инспектору 2000 рублей за то, чтобы на него не составляли административный материал и не привлекали к ответственности.

Мужчине грозит штраф, либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.