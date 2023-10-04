«Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры до 10%

«Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры до 10%. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании рассказали, что рост цен на 10% связан с ростом ставки НДС. Также в сети подчеркнули, что не планируют менять размер бургеров, компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций в меню и поступаться качеством продукции.

«Бургеры — это основа меню „Вкусно — и точка“, при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке. Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса», — добавили в компании.