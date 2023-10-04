В рязанском суде начались прения сторон по делу об убийстве Логуновой

В Железнодорожном районном суде начались прения сторон по делу об убийстве Елены Логуновой. Об этом РЗН. инфо рассказала мать убитой рязанки Наталия Кошелева.

После полуторамесячного перерыва в Железнодорожном суде продолжились закрытые заседания по делу об убийстве Логуновой. В среду, 4 октября, начались публичные обсуждения виновности или невиновности подсудимого.

Следующее заседание перенесли на 20 октября.

Напомним, с 4 апреля в рязанском желенодорожном суде проходят заседения по делу об убийстве Елены Логуновой.