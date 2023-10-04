В Рязани перенесли сроки окончания строительства военного госпиталя

В Рязани перенесли сроки окончания строительства военного госпиталя. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Закончить строительство медучреждения планировали в ноябре 2023 года.

«Была небольшая техническая остановка. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы упущенное наверстать. Точную дату окончания работ мы вам сообщим дополнительно», — рассказал руководитель проекта по строительству Валерий Сумин.

Сейчас на объекте работают 200 человек. Строители занимаются отделкой внутренних помещений, прокладывают дороги и инженерные коммуникации.

«Практически завершены работы по строительству теплотрассы. Буквально завтра приступаем к монтажу газовой блочной котельной, которая обеспечит весь объект теплом», — отметил Сумин.

Напомним, в 2015 году для строительства госпиталя передали в федеральную собственность участок площадью 80,7 тысячи квадратных метров. Провели часть работ по закладке фундамента. Позже строительство госпиталя «притормозили» из-за финансовых проблем.

В июле 2022 года губернатор Павел Малков предложил возобновить работы в 2023 году. Открытие военного госпиталя планировалось в ноябре 2023 года.

Скрины: ГТРК «Ока»