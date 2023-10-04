Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
20°
Чтв, 05
15°
Птн, 06
13°
ЦБ USD 99.46 0.19 05/10
ЦБ EUR 104.3 0.24 05/10
Нал. USD 98.86 / 100.5 04/10 17:30
Нал. EUR 103.96 / 105 04/10 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
7 часов назад
1 483
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
8 часов назад
584
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
4 423
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
5 236
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани перенесли сроки окончания строительства военного госпиталя

В Рязани перенесли сроки окончания строительства военного госпиталя. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Закончить строительство медучреждения планировали в ноябре 2023 года.

«Была небольшая техническая остановка. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы упущенное наверстать. Точную дату окончания работ мы вам сообщим дополнительно», — рассказал руководитель проекта по строительству Валерий Сумин.

Сейчас на объекте работают 200 человек. Строители занимаются отделкой внутренних помещений, прокладывают дороги и инженерные коммуникации.

«Практически завершены работы по строительству теплотрассы. Буквально завтра приступаем к монтажу газовой блочной котельной, которая обеспечит весь объект теплом», — отметил Сумин.

Напомним, в 2015 году для строительства госпиталя передали в федеральную собственность участок площадью 80,7 тысячи квадратных метров. Провели часть работ по закладке фундамента. Позже строительство госпиталя «притормозили» из-за финансовых проблем.

В июле 2022 года губернатор Павел Малков предложил возобновить работы в 2023 году. Открытие военного госпиталя планировалось в ноябре 2023 года.

Скрины: ГТРК «Ока»