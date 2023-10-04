Судебное заседание по делу об убийстве в доме Мохова пройдет 1 ноября

Судебное заседание по делу об убийстве в доме Мохова пройдет 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Скопинского областного суда.

Заседание пройдет 1 ноября в 11:00. На нем будут присутствовать присяжные заседатели.

Напомним, в августе прошлого года против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае уголовное дело вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат в прокуратуру дела об убийстве. Позже это решение отменили.