Рязанцы пожаловались на заблокированный автомобилем вход в банк на улице Есенина

Рязанцы пожаловались на заблокированный автомобилем вход в банк. Соответствующую фотографию очевидцы разместили в группе «Новости Рязани» «Вконтакте».

На снимке видно, что вход в Россельхоз банк на улице Есенина перекрыт автомобилем «Мерседес».

"Так можно же споткнуться и полететь на автомобиль… Совершенно случайно", — отмечает местный житель в комментариях к посту.

«Строить не только здания, но и парковки», — написала девушка.