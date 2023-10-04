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Бывший региональный министр культуры займет пост директора рязанского музтеатра

Бывший министр культуры Рязанской области Марина Кауркина займет пост директора рязанского музыкального театра. Об этом РЗН. инфо сообщили собственные источники.

Как отметили собеседники редакции, пока нет точной даты, с какого дня приступит к обязанностям директора Кауркина. Однако известно, что с 4 октября исполняет обязанности министра культуры Рязанской области Елена Васильева.

В музыкальном театре редакции РЗН. инфо заявили, что не владеют информацией о смене руководства.

Отметим, что с ноября 2008 года руководителем музыкального театра была Марина Чернышова.

Напомним, 2 октября стало известно, что Марина Кауркина уходит с поста министра культуры Рязанской области.