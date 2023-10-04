Автостат: продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,5 раза

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Лидером рынка остается «АвтоВАЗ», на долю которого пришлось 31,7% покупок.

По подсчетам «Автостата», в сентябре 2023 года реализовали 34 991 тысячи автомобилей Lada.

Следующие позиции в рейтинге занимают китайские марки: Chery (12 102 тысяч), Haval (11 008 тысяч), Geely (9 175 тысяч). Далее располагаются южнокорейская Kia и японская Toyota.

В десятку наиболее популярных марок в сентябре впервые попал китайский Jetour, объем продаж которого составил 1600 автомобилей.