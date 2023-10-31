Рязанское «Ремонтно-строительное управление № 1» не выплатило сотруднику 354 тысяч рублей зарплаты

Работнику МП «Ремонтно-строительное управление № 1» не выплачивали зарплату на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

У предприятия скопилось 354 тысячи рублей долга перед сотрудником. Ему не выплачивали зарплату с начала января по июль 2023 года.

В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше 2-х месяцев).