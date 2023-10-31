Касимовцу дали четыре года тюрьмы за изнасилование

Касимовцу дали четыре года тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным ведомства, в апреле 2022 года пьяный 39-летний обвиняемый изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой, у которой находился в гостях.

Во время расследования следствие получило неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению указанных преступлений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.