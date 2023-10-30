Рязанка сообщила о повышении цен на проезд раньше 1 ноября

Рязанка сообщила о повышении цен на проезд раньше 1 ноября. Об этом она сообщила редакции RZN.info.

«Сегодня в автобусе № 73 оплатила проезд банковской картой. Кто может разъяснить, по какой причине стоимость за проезд в городском транспорте при оплате картой составила 33 руб (а за наличные 30), хотя подорожание оплаты проезда заявлено с 1 ноября 2023?», — написала женщина.

Ранее в мэрии сообщили, что в ноябре в Рязани повысят цену за проезд.