Благоустройство Лыбедского бульвара продолжится 10 ноября

Благоустройство Лыбедского бульвара от улицы Маяковского до Горького продолжится 10 ноября. Об этом в понедельник, 30 октября, на заседании правительства рассказал ио мэра Виталий Артемов.

Артемов отметил, что проект реконструкции разработан Главным управлением архитектуры, в который входит ремонт части пешеходных дорожек и строительство новых. В том числе будет убрана часть заборов, установят подпорные стенки и освещение.

Павел Малков подчеркнул, что реконструкция Лыбедского бульвара — лишь малая часть масштабного благоустройства центра города, который продлится несколько лет.