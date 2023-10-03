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«Видсбоку»: ЛДПР отдаст освободившийся мандат депутата Рязанской облдумы участнику СВО

ЛДПР отдаст освободившийся мандат депутата Рязанской облдумы участнику СВО Александру Старикову. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».

На данный момент Стариков служит в составе рязанского 137-го парашютно-десантного полка командиром отделения в звании сержанта.

Рыбновец работал инженером на железной дороге. Также он возглавлял местное отделение ЛДПР.

Место стало вакантным после того, как координатора рязанской ЛДПР Максима Мустафина избрали депутатом гордумы.