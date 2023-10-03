«Видсбоку»: ЛДПР отдаст освободившийся мандат депутата Рязанской облдумы участнику СВО
ЛДПР отдаст освободившийся мандат депутата Рязанской облдумы участнику СВО Александру Старикову. Об этом сообщил портал «
На данный момент Стариков служит в составе рязанского 137-го парашютно-десантного полка командиром отделения в звании сержанта.
Рыбновец работал инженером на железной дороге. Также он возглавлял местное отделение ЛДПР.
Место стало вакантным после того, как координатора рязанской ЛДПР Максима Мустафина избрали депутатом гордумы.