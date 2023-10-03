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В пресс-службе «Роскосмоса» назвали вероятную причину аварии станции «Луна-25»

В пресс-службе «Роскосмоса» назвали вероятную причину аварии станции «Луна-25». Об этом сообщило РИА Новости.

«Наиболее вероятной причиной аварии „Луны-25“ стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», — указано в сообщении.

Отмечается, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный, то есть вероятностный характер.

«В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке», — добавили в «Роскосмосе».

Напомним, о крушении станции «Луна-25» стало известно в августе.