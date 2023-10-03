На трассе в Мордовии произошло смертельное ДТП

На 31-м километре трассы Саранск — Сурское — Ульяновск в Мордовии произошло смертельное ДТП. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональное Управление ГИБДД.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2112 пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Ceed», — рассказал врио начальника УГИБДД МВД Алексей Крайнов.

В аварии погибли водитель и пассажир Lada. Пострадавшие также находились в этом автомобиле, их состояние не уточняется.

Выясняются причины аварии.